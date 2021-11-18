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Суд отказался восстановить Горбатюка в Офисе генпрокурора

Автор: Олег Черныш

Окружной административный суд Киева отказал бывшему начальнику управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергею Горбатюку в восстановлении на должности в Офисе генпрокурора. В 2019 году он отказался от переаттестации.

Об этом он сообщил РБК-Украина.

Бывший начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры был уволен 23 октября 2019 года по решению генпрокурора Руслана Рябошапки. Причина в том, что Горбатюк не был допущен к переаттестации, отказавшись подписать соответствующее заявление.

Увольнение из прокуратуры он обжаловал в Окружном админсуде Киева. ОАСК рассматривал дело почти два года. В июне 2021 года судья Нана Векуа взяла самоотвод и процесс был начат сначала под судейством Натальи Клочковой.

"Сегодня (18 ноября, - ред.) было вынесено решение. Отказала судья полностью", - сообщил Горбатюк РБК-Украина.

Причины отказа пока неизвестны, так как судья огласила лишь резолютивную часть решения. При этом Горбатюк считает решение ОАСК незаконным и беспредельным. По его мнению, оно вынесено без каких-либо оснований.

Бывший прокурор намерен подать апелляцию на вердикт ОАСК. Впрочем, Горбатюк обращает внимание, что в ряде аналогичных дел Верховный суд уже отказал прокурорам в восстановлении.

Бывший глава управления спецрасследований также сообщил, что намерен участвовать в конкурсе на пост директора Государственного бюро расследований, который будет объявлен в ближайшее время.

Напомним, в 2019 году Генеральная прокуратура в рамках своей реформы уволила более 200 прокуроров, которые отказались от прохождения процедуры переаттестации.

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Генеральная прокуратура УкраиныСергей Горбатюк