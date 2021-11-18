Суд отказался восстановить Горбатюка в Офисе генпрокурора

Бывший начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры был уволен 23 октября 2019 года по решению генпрокурора Руслана Рябошапки. Причина в том, что Горбатюк не был допущен к переаттестации, отказавшись подписать соответствующее заявление.

Увольнение из прокуратуры он обжаловал в Окружном админсуде Киева. ОАСК рассматривал дело почти два года. В июне 2021 года судья Нана Векуа взяла самоотвод и процесс был начат сначала под судейством Натальи Клочковой.

"Сегодня (18 ноября, - ред.) было вынесено решение. Отказала судья полностью", - сообщил Горбатюк РБК-Украина.

Причины отказа пока неизвестны, так как судья огласила лишь резолютивную часть решения. При этом Горбатюк считает решение ОАСК незаконным и беспредельным. По его мнению, оно вынесено без каких-либо оснований.

Бывший прокурор намерен подать апелляцию на вердикт ОАСК. Впрочем, Горбатюк обращает внимание, что в ряде аналогичных дел Верховный суд уже отказал прокурорам в восстановлении.

Бывший глава управления спецрасследований также сообщил, что намерен участвовать в конкурсе на пост директора Государственного бюро расследований, который будет объявлен в ближайшее время.