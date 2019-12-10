Суд отказался внести "Корвалол Corvalolum" в перечень хорошо известных знаков

Иллюстративное фото (Pixabey)

Такое решение суд вынес 10 декабря

Хозяйственный суд города Киева отказал компании "Фармак" в удовлетворении иска, которым она просила внести торговую марку "Корвалол Corvalolum" в перечень хорошо известных знаков. Соответствующее решение суд вынес во вторник, 10 декабря.

Напомним, торговая марка "Корвалол Corvalolum" была ранее исключена из реестра по решению суда. Но 30 октября 2019 года Хозяйственный суд Киева вынес решение в пользу "Фармака", снова признав "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к этой компании. "Дарница" подала апелляцию, поэтому судебное решение от 30 октября не вступило в законную силу.

"Мы написали большую апелляционную жалобу, подали ее и будем бороться дальше. Поэтому на данном этапе у суда не было оснований для удовлетворения иска "Фармака", - прокомментировал партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы "Дарницы".

Как сообщалось, суды между "Фармаком" и "Дарницей" начались 2004 году. "Фармак" называет себя единственным производителем "Корвалола" со времен СССР, хотя препарат с таким названием выпускали 70 фармацевтических заводов Советского Союза.

Еще в 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Но в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

30 октября 2019 года Хозяйственный суд Киева отказал "Дарнице" в удовлетворении иска. Но "Дарница" сочла решение суда необоснованным и обжаловала его.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% – до 1,05 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%, до 469,638 млн грн.