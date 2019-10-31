"Дарница" продолжит отстаивать право на производство своего "Корвалола"

Фото: фармацевтическая компания "Дарница" (пресс-служба)

"Дарница" считает необоснованным решение Хозсуда Киева

Фармацевтическая компания "Дарница" считает необоснованным решение Хозяйственного суда Киева от 30 октября 2019 года, которым этой компании было отказано в удовлетворении иска против АО "Фармак", и намерена его обжаловать. Об этом говорится в официальном заявлении "Дарницы", обнародованном в четверг.

Компания напоминает, что суд рассматривал жалобу "Дарницы" на решение Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), вынесенного в 2017 году в пользу компании "Фармак". Тогда Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к компании "Фармак".

"Мы убеждены, что действуем в правовом поле и не нарушаем никаких прав интеллектуальной собственности, - говорится в заявлении.

"Дарница" подчеркивает, что регистрационные удостоверения на производство "Корвалола" в Советском Союзе имели десятки заводов по всей стране.

"Советское законодательство не закрепляло интеллектуальную собственность за одним физическим или юридическим лицом. "Корвалол", как и любая другая торговая марка, был достоянием всего народа. Сейчас "Корвалол" производят много фармацевтических компаний в разных странах: в Украине, России, Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Германии", - сообщается в заявлении.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что судебные споры между "Дарницей" и "Фармаком", предметом которой была торговая марка "Корвалол", "Фармак" окончательно проиграл "Дарнице" в 2011 году в судах всех инстанций.

"Восстановить этот иск было невозможно, но в 2017 году "Фармак" искусственно реанимировал это дело, придумав новый предмет спора - обозначение "Корвалол Corvalolum", - объясняет "Дарница".

Компания также подчеркивает, что лекарственное средство "Корвалол-Дарница" официально зарегистрировано с соблюдением законодательства Украины, а элемент "Дарница" в его названии четко указывает на производителя, а потому спутать эту торговую марку с другими невозможно.

Как сообщалось, летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Параллельно "Фармак" реанимировал судебный процесс, касающийся отмены госрегистрации препарата "Корвалол-Дарница", потому что в этом деле якобы открылись новые обстоятельства.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% – до 1,05 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" – лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.