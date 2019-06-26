Суд отказался снять Бойко с выборов

Фото: заседание суда (из открытых источников)

Суд рассматривал иск об отмене регистрации Бойко кандидатом в нардепы

Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска о снятии с парламентских выборов сооснователя политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрия Бойко. Об этом говорится в сообщении на сайте политсилы.

Как сообщается, еще до начала заседания было понятно, что "данный иск носит заказной характер и направлен исключительно на попытку помешать участию самой рейтинговой оппозиционной партии "Оппозиционная платформа - За життя" и ее основателя Юрия Бойко во внеочередных парламентских выборах".

"Женщина из Одессы требовала признать, что Юрий Бойко по-прежнему является руководителем другой партии и на этом основании отменить постановление ЦИК о его регистрации кандидатом в народные депутаты Украины", - пояснил юрист Александр Пузанов.

Он подчеркнул, что никаких правовых оснований для удовлетворения иска не было.

"Иск абсолютно безосновательный. Юрий Бойко, согласно всем государственным реестрам, является сопредседателем партии "Оппозиционная платформа - За життя". Эти данные достоверные, соответственно, у ЦИК были все законные основания, чтобы зарегистрировать его в качестве кандидата в народные депутаты", - подчеркнул Пузанов.

"Ни старой власти, ни уже новой не дает покоя уверенная позиция нашей политической силы. Идет тихое скатывание уже не к политической, а к правовой проституции. Но у них ничего не выйдет, потому что люди знают и понимают, кто за этим стоит, и 21 июля они сделают свой выбор", - подчеркнул Василий Нимченко.

В партии не исключили появления еще "какого-нибудь решения сельского суда о том, что Бойко по-прежнему является членом другой политсилы", но относятся к этому спокойно.

"Мы к этому относимся спокойно, потому что все эти попытки обречены на провал. Мы будем защищать Юрия Бойко, правда и справедливость на нашей стороне, поэтому убежден, что как мы победили сегодня, так победим и во всех остальных процессах, которые, возможно, появятся", - сказал Пузанов.

Напомним, что согласно последнему соцопросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг", из тех, кто уже определились и готовы проголосовать на выборах 21 июля, "Оппозиционную платформу - За життя" поддерживают более 12% опрошенных, она уверенно занимает второе место в рейтинге партий-фаворитов парламентской гонки. На первом месте с результатом 45,3% "Слуга народа", третью позицию занимает "Голос" - 8,4%, у "Европейской солидарности" - 7,2%, замыкает пятерку "Батькивщина", ее готовы поддержать 7% респондентов. "Сила и честь" не преодолевает пятипроцентный барьер - у нее 3,4%.