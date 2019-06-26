Суд відмовився зняти Бойка з виборів

Фото: засідання суду (з відкритих джерел)

Суд розглядав позов про скасування реєстрації Бойка кандидатом у нардепи

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову про зняття з парламентських виборів співзасновника політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка. Про це йдеться в повідомленні на сайті політсили.

Як повідомляється, ще до початку засідання було зрозуміло, що "даний позов носить замовний характер і спрямований виключно на спробу перешкодити участі найбільш рейтингової опозиційної партії "Опозиційна платформа - За життя" та її засновника Юрія Бойка у позачергових парламентських виборах".

"Жінка з Одеси вимагала визнати, що Юрій Бойко є керівником іншої партії і на цій підставі скасувати постанову ЦВК про його реєстрацію кандидатом у народні депутати України", - пояснив юрист Олександр Пузанов.

Він підкреслив, що жодних правових підстав для задоволення позову не було.

"Позов абсолютно безпідставний. Юрій Бойко, згідно з державним реєстром, є співголовою партії "Опозиційна платформа - За життя". Ці дані достовірні, відповідно, у ЦВК були всі законні підстави, щоб зареєструвати його як кандидата в народні депутати", - підкреслив Пузанов.

"Ні старій владі, ні вже нової не дає спокою впевнена позиція нашої політичної сили. Йде тихе скочування вже не до політичної, а до правової проституції. Але у них нічого не вийде, тому що люди знають і розуміють, хто за цим стоїть, і 21 липня вони зроблять свій вибір", - підкреслив Василь Німченко.

У партії не виключили появи ще "якого-небудь рішення сільського суду про те, що Бойко є членом іншої політсили", але ставляться до цього спокійно.

"Ми ставимося до цього спокійно, бо всі ці спроби приречені на провал. Ми будемо захищати Юрія Бойка, правда і справедливість на нашому боці, тому переконаний, що як ми перемогли сьогодні, так переможемо і у всіх інших процесах, які, можливо, з'являться", - сказав Пузанов.

Нагадаємо, що згідно з останнім соцопитуванням, проведеним Соціологічною групою "Рейтинг", з тих, хто вже визначилися і готові проголосувати на виборах 21 липня, "Опозиційну платформу - За життя" підтримують понад 12% опитаних, вона впевнено займає друге місце в рейтингу партій-фаворитів парламентської гонки. На першому місці з результатом 45,3% "Слуга народу", третю позицію займає "Голос" - 8,4%, у "Європейської солідарності" - 7,2%, замикає п'ятірку "Батьківщина", її готові підтримати 7% респондентів. "Сила і честь" не долає п'ятивідсотковий бар'єр - у неї 3,4%.