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Суд отказался продлевать Розенблату действие обязанностей в рамках залога

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 12:41
Фото: Борислав Розенблат (facebook.com)
Фото: Борислав Розенблат (facebook.com)

В отношении Розенблата действует мера пресечения в виде залога

Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуроров о продлении срока действия возложенных в рамках залога обязанностей в отношении фигуранта "янтарной схемы" нардепа Борислава Розенблата. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на соответствующее решение суда.

Так, согласно решению суда, Розенблат не обязан прибывать к детективу, прокурору или в суд по первому их требованию; сообщать об изменении места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми.

Отмечается, что по мнению прокуроров, Розенблат может уехать в Германию, вместе с тем, суд решил, что в ходе заседании указанные факты не были доказаны.

В настоящее время в отношении Розенблата действует мера пресечения в виде залога, который не имеет срока действия.

Кроме того, отмечается, что в ходе заседания сторона защиты нардепа просила уменьшить размер залога с 7 млн до 2 млн гривен, однако суд отказался рассматривать ходатайство в данном заседании.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд оставил под арестом имущество народного депутата Борислава Розенблата.

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Теги публикации: залог, Розенблат, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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