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Суд відмовився продовжувати Розенблату дію обов'язків в рамках застави

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 12:41
Фото: Борислав Розенблат (facebook.com)
Фото: Борислав Розенблат (facebook.com)

Щодо Розенблата діє запобіжний захід у вигляді застави

Солом'янський районний суд Києва відхилив клопотання прокурорів про продовження терміну дії покладених в рамках застави обов'язків щодо фігуранта "бурштинової схеми" нардепа Борислава Розенблата. Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на відповідну ухвалу суду.

Так, відповідно до рішення суду, Розенблат наразі не зобов'язаний прибувати до детектива, прокурора або суду за першою їх вимогою; повідомляти про зміну місця проживання чи роботи; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними. 

Зазначається, що на думку прокурорів, Розенблат може виїхати до Німеччини, разом з тим, суд вирішив, що в ході засіданні вказані факти не були доведені.

Наразі щодо Розенблата діє запобіжний захід у вигляді застави, що не має строку дії.

Крім того, зазначається, що у ході засідання сторона захисту нардепа просила зменшити розмір застави з 7 млн до 2 млн гривень, проте суд відмовився розглядати клопотання в даному засіданні. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Апеляційний суд залишив під арештом майно народного депутата Борислава Розенблата.

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Теги публікації: залог, Розенблат, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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