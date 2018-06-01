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Апелляционный суд оставил под арестом имущество Розенблата

НовостиОбщество    01.06.2018 - 17:15
Фото: Борислав Розенблат (facebook.com)
Фото: Борислав Розенблат (facebook.com)

Постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 19 декабря 2017 года оставлено без изменений

Апелляционный суд оставил под арестом имущество народного депутата Борислава Розенблата. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда города Киева.

"Апелляционный суд города Киева оставил под арестом имущество народного депутата, подозреваемого Борислава Розенблата", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 1 июня 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу представителя заявителя, поданную в интересах подозреваемого Борислава Розенблата, на постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 19 декабря 2017 года, которым удовлетворено ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о наложении ареста на имущество и наложен арест на имущество подозреваемого Борислава Розенблата.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 19 декабря 2017 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу Розенблата - без удовлетворения.

Напомним, ранее Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила, что суд отказал в возврате внесенной за народного депутата Борислава Розенблата залога в 7 млн гривен.

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Теги публикации: Киев, Апелляционный суд Киева, Розенблат  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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