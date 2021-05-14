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Суд отказался отменить домашний арест Стерненко

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Одесса, Пятница 14 мая 2021 17:38
Суд отказался отменить домашний арест Стерненко Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Одесский апелляционный суд отказал активисту Сергею Стерненко в отмене меры пресечения в виде домашнего ареста. Также под домашним арестом останется другой фигурант дела Стерненко Руслан Демчук.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Суд отказал мне и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения. Нас оставили под круглосуточным домашним арестом", - сообщил Стерненко.

Он также отметил, что суд отказал ему в возможности отбывать домашний арест в Киеве.

Напомним, в апреле Стерненко выпустили из-под стражи под домашний арест. До этого Приморский районный суд Одессы 23 февраля приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Но на время рассмотрения апелляции на приговор его все-таки выпустили из СИЗО.

Приговор был вынесен по делу пятилетней давности о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. По версии следствия, Стерненко в 2015 году, будучи лидером одесского "Правого сектора" якобы похитил Щербича и пытал его, требуя отказаться от мандата.

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