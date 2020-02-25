Суд отказался арестовать генерала, выдворившего Саакашвили из Украины

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Генерала Пименова отпустили под личное обязательство

Печерский районный суд Киева отказался поместить под домашний арест экс-замглавы Государственной пограничной службы, генерала Артура Пименова, подозреваемого в незаконном выдворении Михаила Саакашвили из Украины в феврале 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Государственное бюро расследований подозревает Пименова в том, что он, будучи в феврале 2018 года директором департамента оперативной деятельности Государственной пограничной службы, вместе со своим подчиненным участвовал в незаконной реадмиссии Саакашвили.

Установлено, что пограничники четыре дня наблюдали за ним и 12 февраля 2018 года задержали в ресторане "Сулугуни" в центре Киева.

Во время задержания пограничники применили физическую силу и надели Саакашвили на голову мешок. Его доставили в аэропорт "Жуляны", а потом на вертолете Госпогранслужбы переместили в аэропорт "Борисполь", где посадили в самолет на Польшу.

Суд в феврале 2020 года решил не помещать генерала Пименова под домашний арест и отпустил его под личное обязательство. При этом экс-пограничник обязан сдать свои паспорта и не покидать место жительства без разрешения следствия.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР объявило подозрения экс-пограничникам за выдворение Саакашвили из Украины. По данным следствия, генерал Пименов и бывший руководитель отдельного отдела Администрации ГПСУ организовали незаконное выдворение политика.

В ноябре прошлого года Верховный суд признал законным выдворение Саакашвили в Польшу в 2018 году.