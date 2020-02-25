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Суд відмовився заарештувати генерала, що видворив Саакашвілі з України

Новини » Політика     25.02.2020 - 18:33
Суд відмовився заарештувати генерала, що видворив Саакашвілі з України
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Генерала Піменова відпустили під особисте зобов'язання

Печерський районний суд Києва відмовився помістити під домашній арешт екс-заступника голови Державної прикордонної служби, генерала Артура Піменова, підозрюваного в незаконному видворенні Михайла Саакашвілі з України у лютому 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Державне бюро розслідувань підозрює Піменова в тому, що він, будучи в лютому 2018 року директором департаменту оперативної діяльності Державної прикордонної служби, разом зі своїм підлеглим брав участь у незаконній реадмісії Саакашвілі.

Встановлено, що прикордонники чотири дні спостерігали за ним і 12 лютого 2018 року затримали в ресторані "Сулугуні" в центрі Києва.

Під час затримання прикордонники застосували фізичну силу і наділи Саакашвілі на голову мішок. Його доставили в аеропорт "Жуляни", а потім на вертольоті Держприкордонслужби перемістили в аеропорт "Бориспіль", де посадили в літак на Польщу.

Суд у лютому 2020 року вирішив не поміщати генерала Піменова під домашній арешт і відпустив його під особисте зобов'язання. При цьому екс-прикордонник зобов'язаний здати свої паспорти та не залишати місце проживання без дозволу слідства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР оголосило підозри екс-прикордонникам за видворення Саакашвілі з України. За даними слідства, генерал Піменов і колишній керівник окремого відділу Адміністрації ДПСУ організували незаконне видворення політика.

У листопаді минулого року Верховний суд визнав законним видворення Саакашвілі до Польщі у 2018 році.

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