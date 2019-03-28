Суд отказал в предоставлении журналистке решения дела о "прослушке ГПУ"

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска редактора программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой к руководителю аппарата Печерского райсуда Киева. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу суда.

Суд отметил, что истец реализовала свое право на доступ к судебному решению еще 03.09.2018, когда ознакомилась с его текстом в ЕГРСР, и обжаловала его в апелляционном порядке. Таким образом, суд не видит оснований для восстановления уже реализованного права истца.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев по существу административное дело по иску Натальи Седлецкой к руководителю аппарата Печерского районного суда города Киева относительно непредоставления ей копии судебного решения, постановил - в удовлетворении исковых требований отказать полностью", - говорится в сообщении.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ будет собирать с телефона Седлецкой информацию, которая касается пребывания журналистки возле или в помещении НАБУ. В общем ГПУ получила доступ к телефонам еще двух людей, кроме главного редактора программы журналистских расследований "Схемы".

После этого Европейский суд по правам человека запретил Генеральной прокуратуре Украины в доступе к информации с мобильного телефона главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой.