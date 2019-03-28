ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд отказал в предоставлении журналистке решения дела о "прослушке ГПУ"

Новости » Общество    28.03.2019 - 15:11
Суд отказал в предоставлении журналистке решения дела о "прослушке ГПУ"
Фото: Наталья Сидлецкая (facebook.comCentreUA.org)

Суд отметил, что истец реализовала свое право на доступ к судебному решению еще в прошлом году

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска редактора программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой к руководителю аппарата Печерского райсуда Киева. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу суда.

Суд отметил, что истец реализовала свое право на доступ к судебному решению еще 03.09.2018, когда ознакомилась с его текстом в ЕГРСР, и обжаловала его в апелляционном порядке. Таким образом, суд не видит оснований для восстановления уже реализованного права истца.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев по существу административное дело по иску Натальи Седлецкой к руководителю аппарата Печерского районного суда города Киева относительно непредоставления ей копии судебного решения, постановил - в удовлетворении исковых требований отказать полностью", - говорится в сообщении.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ будет собирать с телефона Седлецкой информацию, которая касается пребывания журналистки возле или в помещении НАБУ. В общем ГПУ получила доступ к телефонам еще двух людей, кроме главного редактора программы журналистских расследований "Схемы".

После этого Европейский суд по правам человека запретил Генеральной прокуратуре Украины в доступе к информации с мобильного телефона главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой.

 

В ГБР прокомментировали возможное влияние Сытника на выборы в США Суд обязал ГПУ возобновить дело против Сытника и Холодницкого
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины ГПУжурналистыпрослушка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь