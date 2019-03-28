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Суд відмовив у наданні журналістці рішення справи про "прослушку ГПУ"

Новини » Суспільство    28.03.2019 - 15:11
Суд відмовив у наданні журналістці рішення справи про "прослушку ГПУ"
Фото: Наталія Сідлецька (facebook.comCentreUA.org)

Суд зазначив, що позивач реалізувала своє право на доступ до судового рішення ще в минулому році

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову редактора програми журналістських розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької до керівника апарату Печерського райсуду Києва. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

Суд зазначив, що позивач реалізувала своє право на доступ до судового рішення ще 03.09.2018, коли ознайомилась з його текстом у ЄДРСР, та оскаржила його в апеляційному порядку. Таким чином суд не бачить підстав для відновлення вже реалізованого права позивача.

"Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши по суті адміністративну справу за позовом Наталії Седлецької до керівника апарату Печерського районного суду міста Києва щодо ненадання їй копії судового рішення, ухвалив -  у задоволенні позовних вимог відмовити повністю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ буде збирати з телефону Седлецької інформацію, яка стосується перебування журналістки біля або в приміщенні НАБУ. В загальному ГПУ отримала доступ до телефонами ще двох людей, крім головного редактора програми журналістських розслідувань "Схеми".

Після цього Європейський суд з прав людини заборонив Генеральній прокуратурі України доступ до інформації з мобільного телефону головного редактора програми "Схеми" Наталії Седлецької.

 

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