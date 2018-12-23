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Суд отказал бывшему мэру Полтавы в восстановлении в должности

Новости » Политика    23.12.2018 - 05:59
Суд отказал бывшему мэру Полтавы в восстановлении в должности
Фото: Александр Мамай (из открытых источников)

Мамай пытался доказать противоправность своего увольнения

Окружной суд Полтавы в субботу, 22 декабря 2018, отказал бывшему мэру Полтавы Александру Мамаю в иске о незаконности его увольнения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавское.ТВ.

Мамай подал иск против Городского совета Полтавы и потребовал признать незаконным его увольнение, однако суд отказал экс-главе города. Решение об увольнении осталось в силе, а восстанавливаться на должности Мамаю было не разрешено.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 14 сентября 2018 года мэра Полтавы досрочно отправили в отставку. Во время внеочередной сессии Полтавского горсовета 14 сентября депутаты признали неудовлетворительной работу мэра Александра Мамая и досрочно прекратили его полномочия единогласным решением путем тайного голосования.

Напомним, Мамай заявил о давлении со стороны СБУ. Бывший мэр Полтавы заявил, что работники СБУ начали "очередную серию фальсификации и противоправных действий против него и его близких" и пытаются провести обыски у него и его детей.

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