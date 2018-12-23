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Суд відмовив колишньому меру Полтави у поновленні на посаді

Новини » Політика    23.12.2018 - 05:59
Суд відмовив колишньому меру Полтави у поновленні на посаді
Фото: Олександр Мамай (з відкритих джерел)

Мамай намагався довести протиправність свого звільнення

Окружний суд Полтави в суботу, 22 грудня 2018, відмовив колишньому міському голові Полтави Олександру Мамаю у позові про незаконність його звільнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавське.ТБ.

Мамай позивався проти Міської ради Полтави й вимагав визнати незаконним його звільнення, однак суд відмовив екс-голові міста. Рішення про звільнення лишилось чинним, а поновлюватись на посаді Мамаю було не дозволено.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 14 вересня 2018 року мера Полтави достроково відправили у відставку. Під час позачергової сесії Полтавської міськради 14 вересня депутати визнали незадовільною роботу мера Олександра Мамая і достроково припинили його повноваження одноголосним рішенням шляхом таємного голосування.

Нагадаємо, Мамай заявив про тиск з боку СБУ. Колишній мер Полтави заявив, що працівники СБУ почали "чергову серію фальсифікації і протиправних дій проти нього та його близьких" й намагаються провести обшуки у нього та його дітей.

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