Суд освободил членов банды возможного организатора покушения на депутата Соболева

Фото: место нападения на Соболева (kiev.informator.ua)

На свободу вышли подозреваемые в вымогательстве денежных средств

Депутат Киевского городского совета Алексей Новиков рассказал, что суд освободил из-под стражи двух членов преступной группировки россиянина Юсупа Абуева, которого считают организатором покушения на депутата Вячеслава Соболева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам Новикова, который является потерпевшим по делу о вымогательстве денег членами банды Абуева, Печерский суд Киева освободил из-под стражи Гелани Межиева и Павла Никифорова.

Кроме того, в деле о вымогательстве фигурируют бывшие правоохранители Алексей Величко и Дмитрий Онуфриенко. Величко суд ранее перевел под круглосуточный домашний арест, а заседание в отношении Онуфриенко перенесли из-за отсутствия адвоката.

Отмечается, что Межиева, Никифорова, Величка и Онуфриенко подозревают в вымогательстве денежных средств с применением насилия и угроз убийством. Бандформирование было организовано гражданином РФ Абуевым, подозреваемым в организации покушения на депутата Соболева, в результате которого погиб его сын.

Как известно, покушение на депутата Вячеслава Соболева произошло 1 декабря 2019 года на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате обстрела погиб его малолетний сын.

Позже Шевченковский районный суд взял под стражу без права залога Андрея Лаврегу - подозреваемого в покушении на убийство Соболева.