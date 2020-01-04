ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд освободил членов банды возможного организатора покушения на депутата Соболева

Новости » Общество     04.01.2020 - 22:29
Суд освободил членов банды возможного организатора покушения на депутата Соболева
Фото: место нападения на Соболева (kiev.informator.ua)

На свободу вышли подозреваемые в вымогательстве денежных средств

Депутат Киевского городского совета Алексей Новиков рассказал, что суд освободил из-под стражи двух членов преступной группировки россиянина Юсупа Абуева, которого считают организатором покушения на депутата Вячеслава Соболева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам Новикова, который является потерпевшим по делу о вымогательстве денег членами банды Абуева, Печерский суд Киева освободил из-под стражи Гелани Межиева и Павла Никифорова.

Кроме того, в деле о вымогательстве фигурируют бывшие правоохранители Алексей Величко и Дмитрий Онуфриенко. Величко суд ранее перевел под круглосуточный домашний арест, а заседание в отношении Онуфриенко перенесли из-за отсутствия адвоката.

Отмечается, что Межиева, Никифорова, Величка и Онуфриенко подозревают в вымогательстве денежных средств с применением насилия и угроз убийством. Бандформирование было организовано гражданином РФ Абуевым, подозреваемым в организации покушения на депутата Соболева, в результате которого погиб его сын.

Как известно, покушение на депутата Вячеслава Соболева произошло 1 декабря 2019 года на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате обстрела погиб его малолетний сын.

Позже Шевченковский районный суд взял под стражу без права залога Андрея Лаврегу - подозреваемого в покушении на убийство Соболева.

Следствие установило организатора покушения на депутата Соболева Соболев назвал вероятных заказчиков покушения на него
Новости Украины Сергей Соболевпокушение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь