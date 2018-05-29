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Суд оставил под стражей участницу нападения на бойца АТО

НовостиОбщество    29.05.2018 - 15:57
Фото: Екатерина Лапинская (РБК-Украина)
Фото: Екатерина Лапинская (РБК-Украина)

Суд отклонил апелляцию участницы нападения на бойца АТО в Киеве

Подозреваемого в нападении на участника АТО в Киеве Екатерину Лапинскую Апелляционный суд Киева оставил под стражей. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Отмечается, что суд поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей 25-летней сообщнице нападения на участника АТО Дмитрия Вербича в Киеве.

"Суд не принял доводов стороны защиты, которая просила изменить подозреваемой меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. По результатам апелляционного рассмотрения в удовлетворении апелляционной жалобы стороне защиты отказано, а постановление следственного судьи Подольского райсуда Киева оставлено без изменений", - добавили в прокуратуре.

Отмечается, что адвокат пытался доказать суду, что у его подзащитной проблемы со здоровьем, которые не позволяют держать Лапинскую под стражей - І группа инвалидности. Однако, суд своего решения не изменил.

Напомним, 8 мая 2018 Подольский районный суд Киева по делу в отношении подозреваемой в нападении на участника АТО Екатерины Лапинской постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 июня

Добавим, что 25-летняя Лапинская в группе с другими злоумышленниками совершила нападение на участника АТО в Киеве на Подоле 2 мая 2018 года. Правоохранители задержали злоумышленницу 6 мая в Харькове. Еще одному участнику нападения - 23-летнему россиянину, заочно объявлено о подозрении.

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Теги публикации: арест, участник боевых действий, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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