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Суд залишив під вартою учасницю нападу на бійця АТО

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 15:57
Фото: Катерина Лапінська (РБК-Україна)
Фото: Катерина Лапінська (РБК-Україна)

Суд відхилив апеляцію учасниці нападу на бійця АТО в Києві

Підозрювану у нападі на учасника АТО в Києві Катерину Лапінську Апеляційний суд Києва залишив під вартою. Про це йдеться у повідомленні прокуратури Києва.

Зазначається, що суд підтримав позицію прокуратури та залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 25-річній співучасниці нападу на учасника АТО Дмитра Вербича у Києві.

"Суд не прийняв доводів сторони захисту, яка просила змінити підозрюваній запобіжний захід на не пов'язаний з утриманням під вартою. За результатами апеляційного розгляду в задоволенні апеляційної скарги стороні захисту відмовлено, а ухвалу слідчого судді Подільського райсуду Києва залишено без змін", - додали в прокуратурі.

Зазначається, що адвокат намагався довести суду, що у його підзахисної проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють тримати Лапінську під вартою - І група інвалідності. Однак, суд свого рішення не змінив.

Нагадаємо, 8 травня 2018 Подільський районний суд Києва по справі щодо підозрюваної в нападі на учасника АТО Катерини Лапінської ухвалив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 червня

Додамо, що 25-річна Лапінська у групі з іншими зловмисниками вчинила напад на учасника АТО у Києві на Подолі 2 травня 2018 року. Правоохоронці затримали зловмисницю 6 травня у Харкові. Ще одному учаснику нападу - 23-річному росіянину, заочно оголошено про підозру.

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Теги публікації: арешт, участник боевых действий, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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