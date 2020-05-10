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Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Окуевой

Новости » Общество     10.05.2020 - 19:19
Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Окуевой
Фото: Амина Окуева (УНИАН)

Суд продлил срок ареста на 2 месяца

Суд принял решение о продлении меры пресечения Игорю Редькину, которого подозревают в убийстве военного медика Амины Окуевой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам адвоката подозреваемого Юрий Реуса, суд решил удовлетворить ходатайство стороны обвинения и продлил срок ареста Редькина еще на 2 месяца. Защита планирует обжаловать данное судебное решение.

Отмечается, что обвинение подчеркивало риск побега подозреваемого, давления на других фигурантов и свидетелей дела, а также уничтожения вещественных доказательств. Также прокуроры напомнили, что следствие еще не установило всех причастных к убийству, в том числе лиц, чьи ДНК обнаружили на оружии.

При этом адвокаты Редькина просили смягчить меру пресечения, мотивируя это тем, что новых доказательств его причастности к убийству следствие не предоставило. Защита также считает сомнительной экспертизу ДНК на оружии. Сам Редькин называет подозрение в убийстве Окуевой безосновательным.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд города Киева оставил под стражей члена группы Редькина Андрея Кравченко. Защита просила освободить подозреваемого в убийстве Окуевой Кравченко из-под стражи.

Как известно, Окуева была убита 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Окуева погибла во время вооруженного нападения на ее автомобиль. Ее муж Адам Осмаев получил ранения.

Теги Новости Украины арестпреступленияАмина ОкуеваСуд
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