СБУ задержала фигуранта по делу генерала Шайтанова

Фото: задержание Валерия Шайтанова (facebook.com/SecurSerUkraine)

Задержаному также сообщили о подозрении за незаконное обращение с оружием

Контрразведка задержала еще одного фигуранта в деле о государственной измене генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что речь идет о еще одном бывшем сотруднике Центра спецопераций "А" СБУ, который также поддерживал контакты с полковником Федеральной службы безопасности Российской Федерации Игорем Егоровым.

Во время обысков по месту жительства фигуранта дела оперативники обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.

Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и две гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, три гранаты РГД-5 и запалы к ним, пластид, 12 капсюлей-детонаторов и более девяти тысяч патронов различного калибра.

Изъятые образцы вооружения и боеприпасов приобщены к уголовному производству в качестве доказательства и направлены на экспертизу.

Сейчас фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, 15 апреля Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Шайтанову. Его отправили в СИЗО до 14 июня 2020 года.

14 апреля контрразведка СБУ задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева. Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился в агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ Игорем Егоровым.

Позже СБУ опубликовала аудиозаписи, подтверждающие работу задержанного генерал-майора Валерия Шайтанова на ФСБ Российской Федерации, а также подготовку убийства добровольца Адама Осмаева.