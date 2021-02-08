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Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате акций ПриватБанка

Автор: Александр Белоус

Хозяйственный суд Киева оставил без движения иск бывшего акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова. Он хотел вернуть 33,25% акций банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Как отметил юридический советник Приватбанка Андрей Пожидаев, суд дал Боголюбову десять дней для устранения недостатков. Исковое заявление будет считаться неподанным и будет возвращено истцу, если этого не произойдет.

Пожидаев отметил, что иск не должен быть удовлетворен и привел несколько аргументов.

"У нас есть как минимум несколько оснований, которые полностью исключают удовлетворение исковых требований по этому делу", - сказал он.

В частности, это норма закона о банках, которая запрещает требовать возврата акций у государства. Кроме того, на момент подачи иска прошло более трех лет с момента национализации, а следовательно истек срок исковой давности.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию TRIANTAL INVESTMENTS LTD. Геннадий Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка был председатель правления Александр Дубилет.

Как сообщало РБК-Украина, 19 декабря 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса выдал судебный приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и их шести компаний.

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