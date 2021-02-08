Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате акций ПриватБанка

Как отметил юридический советник Приватбанка Андрей Пожидаев, суд дал Боголюбову десять дней для устранения недостатков. Исковое заявление будет считаться неподанным и будет возвращено истцу, если этого не произойдет.

Пожидаев отметил, что иск не должен быть удовлетворен и привел несколько аргументов.

"У нас есть как минимум несколько оснований, которые полностью исключают удовлетворение исковых требований по этому делу", - сказал он.

В частности, это норма закона о банках, которая запрещает требовать возврата акций у государства. Кроме того, на момент подачи иска прошло более трех лет с момента национализации, а следовательно истек срок исковой давности.