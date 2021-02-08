Суд залишив без руху позов Боголюбова щодо повернення акцій ПриватБанку
Господарський суд Києва залишив без руху позов колишнього акціонера ПриватБанку Геннадія Боголюбова. Він хотів повернути 33,25% акцій банку.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Як зазначив юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв, суд дав Боголюбову десять днів для усунення недоліків. Позовна заява вважатиметься неподаною і буде повернута позивачу, якщо цього не станеться.
Пожидаєв зазначив, що позов не повинен бути задоволений та навів кілька аргументів.
"У нас є як мінімум декілька підстав, які повністю виключають задоволення позовних вимог у цій справі", - сказав він.
Зокрема, це норма закону про банки, яка забороняє вимагати повернення акцій у держави. Крім того, на час подання позову спливло більше трьох років з моменту націоналізації, а отже сплив строк позовної давності.
Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський прямо володів 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію TRIANTAL INVESTMENTS LTD. Геннадій Боголюбов прямо і опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку був голова правління Олександр Дубілет.
Як повідомляло РБК-Україна, 19 грудня 2017 року Високий суд Англії та Уельсу видав судовий наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова та їх шести компаній.