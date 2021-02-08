Суд залишив без руху позов Боголюбова щодо повернення акцій ПриватБанку

Як зазначив юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв, суд дав Боголюбову десять днів для усунення недоліків. Позовна заява вважатиметься неподаною і буде повернута позивачу, якщо цього не станеться.

Пожидаєв зазначив, що позов не повинен бути задоволений та навів кілька аргументів.

"У нас є як мінімум декілька підстав, які повністю виключають задоволення позовних вимог у цій справі", - сказав він.

Зокрема, це норма закону про банки, яка забороняє вимагати повернення акцій у держави. Крім того, на час подання позову спливло більше трьох років з моменту націоналізації, а отже сплив строк позовної давності.