Суд оставил под арестом 100 выделенных участков для участников АТО и сотрудников СБУ

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Апелляционный суд решил, что арест был наложен обоснованно

Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение об аресте 100 участков, которые были выделены академией наук для участников АТО и сотрудников СБУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Судебный репортер.

Сообщается, что в январе 2018 года был наложен арест на земельные участки общей площадью 11,45 гектаров, находящихся на территории Гатненского сельсовета Киево-Святошинского района Киевской области.

НАБУ с 2017 года проводит расследование по делу злоупотребления служебными лицами Национальной академии аграрных наук украины и Главного управления Госгеокадастра в Киевской области. Они обвиняются в том, что без соблюдения предусмотренного законодательством порядка приняли решение, благодаря которому получили 100 гектаров особо ценных земель ДП ДГ "Чабаны" из государственной собственности, которые подчиняются "Институту земледелия" Национальной академии наук. Это решение было принято без ведома Кабмина и согласования Верховной Рады

Впоследствии из этих земельных участков площадью 11,45 гектара было сформировано 100 участков, 99 из которых сейчас передано в частную собственность.

Участки были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Жалобу на решение суда было подано одним из владельцев участка. Он отметил, что не было сообщено о подозрении ни одному органу государственной власти или должностному лицу. Это свидетельствует о том, что отсутствует в совершение преступления в материалах дела.

Апелляционный суд решил, что арест был наложен надлежащим образом. Судом указано, что потребности досудебного расследования оправдывают такое вмешательство в права и интересы собственников.

Напомним, суд отменил штраф Коболеву на 1,7 тыс. гривен по делу о премии "Нафтогаза". Речь идет о штрафе за отказ предоставить депутату Верховной рады Сергею Власенко информацию с перечнем лиц, которые получили премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".