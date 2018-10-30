Суд залишив під арештом 100 виділених ділянок для учасників АТО та співробітників СБУ

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Апеляційний суд вирішив, що арешт було накладено обґрунтовано

Апеляційний суд Києва залишив без задоволення апеляційну скаргу на рішення про арешт 100 ділянок, які були виділені академією наук для учасників АТО та співробітників СБУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Судовий репортер.

Повідомляється, що у січні 2018 року було накладено арешт на земельні ділянки загальною площею в 11,45 гектарів, що знаходяться на території Гатненської сільради Києво-Святошинського району Київської області.

НАБУ з 2017 року проводить розслідування у справі зловживання службовими особами Національної академії аграрних наук Україна й Головного управління Держгеокадастру у Київській області. Вони звинувачуються в тому, що без дотримання передбаченого законодавством порядку прийняли рішення, завдяки якому отримали 100 гектарів особливо цінних земель ДП ДГ "Чабани" з державної власності, які підпорядковуються "Інституту землеробства" Національної академії наук. Це рішення було прийнято без відома Кабміну й погодження Верховної Ради

Згодом з цих земельних ділянок площею 11,45 гектара було сформовано 100 ділянок, 99 з яких наразі передано у приватну власність.

Ділянки було визнано речовими доказами у кримінальному проваджені.

Скаргу на рішення суду було подано одним із власників ділянки. Він зазначив, що не було повідомлено про підозру жодного органу державної влади чи службовій особі. Це свідчить про те, що відсутність у вчинені злочину в матеріалах справи.

Апеляційний суд вирішив, що арешт було накладено належним чином. Судом зазначено, що потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників.

Нагадаємо, суд скасував штраф Коболєву на 1,7 тис. гривень у справі про премії "Нафтогазу". Йдеться про штраф за відмову надати депутату Верховної ради Сергієві Власенку інформацію з переліком осіб, які отримали премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом".