Суд оставил Антоненко под арестом. Произошли столкновения с силовиками

Фото с места событий (hromadske.ua)

Во вторник, 6 октября, Апелляционный суд Киева оставил под арестом Андрея Антоненко, обвиняемого по делу в убийстве журналиста Павла Шеремета. После этого произошли столкновения между его сторонниками и силовиками, которые пытались разогнать акцию.

Об этом сообщает "Громадське".

Сторонники Антоненко пытались блокировать выезд со двора суда автозаке с обвиняемым. Отмечается, что один из силовиков наступил на участника акции и толкнул его в спину. Полиция перекрыла улицу Соломенскую, чтобы автозак смог проехать.

Біля Апеляційного суду Києва сталися сутички силовиків з прихильниками Андрія Антоненка — спецпризначенці розганяють натовп.



Один з силовиків жорстко штовхнув співзасновника партії "Демсокира" Віктора Трегубова на землю. Наш журналіст Богдан Кутєпов зняв ці кадри pic.twitter.com/zMOpc137mK — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2020

Напомним, ранее прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве Шеремета. Однако следствие не установило заказчиков и организаторов убийства журналиста.

Согласно обвинительному акту, подсудимые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь объединились в преступную группу и по заказу неустановленных лиц решили убить журналиста.

Также РБК-Украина писало, что полиция проверяла еще одну версию по делу Шеремета. СМИ писали о якобы причастности к убийству гражданина Максима Зотова - бизнес-партнера разыскиваемого экс-министра Александра Клименко.