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Суд оставил Антоненко под арестом. Произошли столкновения с силовиками

Киев , Вторник 06 октября 2020 19:05
Суд оставил Антоненко под арестом. Произошли столкновения с силовиками
Фото с места событий (hromadske.ua)
Автор: Максим Зайченко

Во вторник, 6 октября, Апелляционный суд Киева оставил под арестом Андрея Антоненко, обвиняемого по делу в убийстве журналиста Павла Шеремета. После этого произошли столкновения между его сторонниками и силовиками, которые пытались разогнать акцию.

Об этом сообщает "Громадське".

Сторонники Антоненко пытались блокировать выезд со двора суда автозаке с обвиняемым. Отмечается, что один из силовиков наступил на участника акции и толкнул его в спину. Полиция перекрыла улицу Соломенскую, чтобы автозак смог проехать.

Напомним, ранее прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве Шеремета. Однако следствие не установило заказчиков и организаторов убийства журналиста.

Согласно обвинительному акту, подсудимые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь объединились в преступную группу и по заказу неустановленных лиц решили убить журналиста.

Также РБК-Украина писало, что полиция проверяла еще одну версию по делу Шеремета. СМИ писали о якобы причастности к убийству гражданина Максима Зотова - бизнес-партнера разыскиваемого экс-министра Александра Клименко.

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