Суд залишив Антоненко під арештом. відбулися сутички з силовиками

Фото з місця подій (hromadske.ua)

У вівторок, 6 жовтня, Апеляційний суд Києва залишив під арештом Андрія Антоненко, обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Після цього відбулися сутички між його прихильниками та силовиками, які намагалися розігнати акцію.

Про це повідомляє "Громадське".

Прихильники Антоненко намагалися блокувати виїзд з двору суду автозаку з обвинуваченим. Зазначається, що один із силовиків наступив на учасника акції та штовхнув його в спину. Поліція перекрила вулицю Солом'янську, щоб автозак зміг проїхати.

Біля Апеляційного суду Києва сталися сутички силовиків з прихильниками Андрія Антоненка — спецпризначенці розганяють натовп.



Один з силовиків жорстко штовхнув співзасновника партії "Демсокира" Віктора Трегубова на землю. Наш журналіст Богдан Кутєпов зняв ці кадри pic.twitter.com/zMOpc137mK — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2020

Нагадаємо, раніше прокуратура оголосила обвинувальний акт у справі про вбивство Шеремета. Однак слідство не встановило замовників і організаторів вбивства журналіста.

Згідно з обвинувальним актом, підсудні Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь об'єдналися в злочинну групу і на замовлення невстановлених осіб вирішили вбити журналіста.

Також РБК-Україна писало, що поліція перевіряла ще одну версію у справі Шеремета. ЗМІ писали про нібито причетність до вбивства громадянина Максима Зотова - бізнес-партнера розшукуваного екс-міністра Олександра Клименка.