Суд оштрафовал главу ОАСК Вовка

Высший антикоррупционный суд наложил на главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка денежное взыскание. Его оштрафовали на 4540 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ВАКС .

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения и обжалованию не подлежит.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о наложении денежного взыскания на главу Окружного административного суда Киева. Примененное денежное взыскание составляет 2 размера прожиточных минимума для трудоспособных лиц, то есть 4 540 гривен", - говорится в сообщении.

В суде сообщили, что подозреваемый имеет право подать ходатайство об отмене постановления о наложении на него денежного взыскания в порядке, предусмотренном ст. 147 УПК Украины.