Суд оштрафував голову ОАСК Вовка
Вищий антикорупційний суд наклав на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка грошове стягнення. Його оштрафували на 4540 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВАКС.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про накладення грошового стягнення на голову Окружного адміністративного суду Києва. Застосоване грошове стягнення складає 2 розміри прожиткових мінімуми для працездатних осіб, тобто 4 540 гривень", - йдеться у повідомленні.
У суді повідомили, що підозрюваний має право подати клопотання про скасування ухвали про накладення на неї грошового стягнення в порядку, передбаченому ст. 147 КПК України.