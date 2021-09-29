ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Суд оштрафував голову ОАСК Вовка

Новость на русском →
Київ, Середа 29 вересня 2021 14:33
Суд оштрафував голову ОАСК Вовка Фото: голова ОАСК Павло Вовк (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Вищий антикорупційний суд наклав на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка грошове стягнення. Його оштрафували на 4540 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВАКС.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про накладення грошового стягнення на голову Окружного адміністративного суду Києва. Застосоване грошове стягнення складає 2 розміри прожиткових мінімуми для працездатних осіб, тобто 4 540 гривень", - йдеться у повідомленні.

У суді повідомили, що підозрюваний має право подати клопотання про скасування ухвали про накладення на неї грошового стягнення в порядку, передбаченому ст. 147 КПК України.

Нагадаємо, у САП пояснили, чому не можуть доставити в суд голову ОАСК Вовка.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Різкий спалах. В Україні вперше з квітня майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу
Різкий спалах. В Україні вперше з квітня майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу
DAILY
"Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ
Вадим ДобровольскийКерівник проекту "Авто" "Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ