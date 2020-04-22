Суд оправдал нарушителей обсервации, прилетевших с Бали

Оболонский райсуд Киева оправдал четверых нарушителей обсервации, объявленной на время карантина в Украине, которые вернулись рейсом с Бали. Об этом в Facebook сообщила юридическая компания, которая защищала их в суде.

Отметим, 30 марта на нарушителей составили протоколы, поскольку они отказались проходить обсервацию. Суд не стал их штрафовать, поскольку протоколы были выписаны до того, как решение правительства вступило в силу.

Также сообщается, что на сегодня рассмотрены дела четверых нарушителей. В отношении них суд закрыл административные производства.

Напомним, в начале апреля несколько десятков человек, помещенных на обсервацию в киевский отель "Козацкий", сбежали оттуда. До этого около 100 украинцев, которые вернулись чартерным рейсом с Бали и Катара, были доставлены на обсервацию в этот отель.

Отметим, размещение туристов на обсервацию сопровождалось скандалами. Они утверждали, что при покупке билетов их никто не предупреждал об обсервации. Пассажиры некоторое время отказывались выходить из самолету по прилету в "Борисполь".