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По делу Майдана объявили подозрение экс-следователю

Новости » Происшествия     22.06.2020 - 15:43
По делу Майдана объявили подозрение экс-следователю
Фото: Революция Достоинства (РБК-Украина)

Экс-правоохранитель составил и подписал сообщение о подозрении участнику Майдана

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему старшему следователю районного управления Главного управления Министерства внутренних дел. Ему объявили подозрение по делу Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 21 января 2014 года он составил и подписал сообщение о подозрении участнику Майдана. Также он подал безосновательное ходатайство об избрании в отношении невиновного меры пресечения в виде ареста.

Бывшему следователю инкриминировали:

незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц;

злоупотребление служебным положением;

служебный подлог;

заведомо незаконное задержание, совершенное по других личных интересах, по предварительному сговору группой лиц,

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, по предварительному сговору группой лиц

Напомним, прокуроры сообщили о подозрении бывшему сотруднику полка особого назначения "Беркут" в расстрелах на Майдане.

Ранее РБК-Украина писало, что по делу Майдана объявили подозрение бывшему прокурору.

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Автор: Анастасия Рокитна

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