Суд оправдал экс-главу ГПЗКУ Томиленко, обвиненного в растрате 88 млн гривен

"29 сентября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, в котором отметила, что суд не нашел в моих действиях как бывшего руководителя ГПЗКУ ни правонарушения, ни корыстного мотива, ни преступного умысла", - сообщил Томиленко.

Дело касалось событий 2014-2015 годов. Тогда ГПЗКУ во главе с Томиленко заключила два контракта на закупку 28,3 тыс. тонн зерна кукурузы у элеваторов Ракитное и Васильков. Для этого на их банковские счета корпорация перевела 88,5 млн грн.

Из-за засухи летом 2015 года выполнить условия контрактов элеваторы не смогли и зерно не поставили. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвинили Томиленко в растрате бюджетных средств, хотя элеваторы деньги вернули. Более того, сумма, полученная корпорацией обратно, была даже больше за счет начисленной пени.

По словам адвоката Томиленко Назара Кульчицкого, антикоррупционные органы взяли себе за правило, что если был проблемный контракт, то значит было и преступление. При этом в случае с его подзащитным они проигнорировали даже тот факт, что проблемные контракты в конечном итоге принесли некоторую прибыль ГПЗКУ и, как следствие, государству.

Высший антикоррупционный суд стал на сторону Томиленко, назвав доказательства антикоррупционных органов недопустимыми и ненадлежащими.

"Заключение договоров происходило в порядке обычной деловой практики ПАО "ГПЗКУ", и это было подтверждено показаниями всех допрошенных сотрудников компании. И прокуратура не предоставила никаких доказательств того, что Томиленко оказывал давление или давал какие-либо указания во время заключения и выполнения договоров", - подчеркнул адвокат Назар Кульчицкий.

К слову, по стечению обстоятельств за счет этих сделок корпорации удалось сохранить бюджетные средства: до момента заключения контрактов они хранились на счетах банков, которые вскоре прекратили расчетные операции.