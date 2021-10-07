Суд виправдав екс-главу ДПЗКУ Томіленко, звинуваченого в розтраті 88 млн гривень

"29 вересня колегія суддів Вищого антикорупційного суду винесла вирок, в якому зазначила, що суд не знайшов в моїх діях як колишнього керівника ДПЗКУ ні правопорушення, ні корисливого мотиву, ні злочинного наміру", - повідомив Томіленко.

Справа стосувалася подій 2014-2015 років. Тоді ДПЗКУ на чолі з Томіленком уклала два контракти на закупівлю 28,3 тис. тонн зерна кукурудзи у елеваторів Рокитне і Васильків. Для цього на їх банківські рахунки корпорація перевела 88,5 млн грн.

Через посуху влітку 2015 року виконати умови контрактів елеватори не змогли і зерно не поставили. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звинуватили Томіленка в розтраті бюджетних коштів, хоча елеватори гроші повернули. Більш того, сума, отримана корпорацією назад, була навіть більше за рахунок нарахованої пені.

За словами адвоката Томіленка Назара Кульчицького, антикорупційні органи взяли собі за правило, що якщо був проблемний контракт, то значить був і злочин. При цьому у випадку з його підзахисним вони проігнорували навіть той факт, що проблемні контракти в кінцевому підсумку принесли деякий прибуток ДПЗКУ і, як наслідок, державі.

Вищий антикорупційний суд став на сторону Томіленка, назвавши докази антикорупційних органів неприпустимими і неналежними.

"Укладання договорів відбувалося шляхом звичайної практики ПАТ "ДПЗКУ", і це було підтверджено показами всіх допитаних співробітників компанії. І прокуратура не надала ніяких доказів того, що Томіленко тиснув або давав будь-які вказівки під час укладення та виконання договорів", - підкреслив адвокат Назар Кульчицький.

До слова, за збігом обставин за рахунок цих угод корпорації вдалося зберегти бюджетні кошти: до моменту укладення контрактів вони зберігалися на рахунках банків, які незабаром припинили розрахункові операції.