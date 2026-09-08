Суд оголосив запобіжний захід екс-голові наглядової ради "Сенс Банку"

Вищий антикорупціний суд обрав запобіжний захід колишньому голові наглядової ради "Сенс Банку" Миколі Гладишенку. Він повинен встигнути зібрати заставу у 7 мільйонів гривень за кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання ВАКС.

Гладишенко отримав запобіжний захід

Гладишенко є фігурантом кримінального провадження щодо відмивання 150 мільйонів гривень для внесення застави за ексміністра енергетики і юстиції Германа Галущенка.

ВАКС застосував до підозрюваного Гладишенка запобіжний захід у вигляді застави у сім мільйонів гривень.

Гладишенко має п'ять днів на внесення застави, або ж прокурор звернеться з клопотанням про обрання більш жорсткого запобіжного заходу.

Крім того Гладишенко забов'язаний:

не відлучатися з Києва,

здати паспорти для виїзду за кордон,

утриматися від спілкування з фігурантами "Форест Гамп" тощо.

"Фактично, за даними прокурора, Гладишенко від початку до кінця контролював зі сторони АТ "Сенс Банк", щоб не було перепон із внесенням застави за Галущенка", - йдеться у трансляції.

Для цього, у тому числі, залучив керівника фінмоніторингу "Сенс Банку" Людмилу Снігур.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила тримання під вартою Гладишенка з можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень, зважаючи на його майновий стан

Суддя частково задовольнив клопотання прокуратури, яка просила заарештувати Гладишенка, й призначив йому заставу в розмірі сім мільйонів гривень.

Справа "Форест Гамп"

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП опублікували розслідування "Форест Гамп". Воно стосувалося злочинної групи, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за Галущенка. Для цього вони використовували державний "Сенс Банк".

Також відомо, що усіх посадовців "Сенс Банку", які фігурують у матеріалах НАБУ, відсторонили від виконання обов'язків та позбавили доступу до управління.