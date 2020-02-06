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Суд оголосив вирок організатору "референдуму" в Попасній

Новини » Надзвичайні події     06.02.2020 - 14:55
Суд оголосив вирок організатору "референдуму" в Попасній
Ілюстративне фото (twitter.com GirkinGirkin)

Чоловіка заочно засудили до 7 років ув'язнення

Суд оголосив вирок жителю Луганської області, який брав участь в організації так званого "референдуму" на Донбасі у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

За даними служби, зловмисник у травні 2014 року брав участь в організації та проведенні так званого "референдуму про самостійність "ЛНР" у Попасній.

"Зловмисник підбирав кандидатури представників "дільничних комісій", координував їхню діяльність і займався доставлянням бюлетенів. На мітингах він закликав до відокремлення Луганської області від України. Після звільнення Попасної силами антитерористичної операції він утік до тимчасово окупованого Луганська, де обійняв посаду "помічника депутата парламенту" так званої "ЛНР", - розповіли в СБУ.

Як повідомляється, Новоайдарський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України та заочно засудив до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну українському уряду територію так званого "колишнього міністра вугільної промисловості" терористичної організації "ДНР". Чоловік дав докладні свідчення щодо конкретних фактів причетності РФ до окупації Донбасу.

Також РБК-Україна писало, що СБУ затримала у Львові бойовика так званої "ДНР", який брав участь в бойових діях проти українських військових на Донбасі. Бойовик брав участь в обстрілі населеного пункту Торецьк.

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