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Суд Одессы отказался снимать арест с лагеря "Виктория"

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 13:00
ото: Киевский районный суд Одессы (google.com map)
ото: Киевский районный суд Одессы (google.com map)

Департамент образования и науки горсовета Одессы просил о снятии ареста с части детского лагеря "Виктория"

Киевский районный суд Одессы отклонил ходатайство департамента образования и науки горсовета Одессы о снятии ареста с части детского лагеря "Виктория". Об этом сообщает местное издание "Думская".

Как сообщается, вчера, 5 июня 2018 года, в ходе заседания суд решил не снимать арест с лагеря. 

Отмечается, что департамент просил снять арест только с "каменных" корпусов лагеря для выполнения предписания Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский районный суд Одессы в мае отказал в отводе председательствующего судьи в уголовном производстве по обвинению директора детского лагеря "Виктория".

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Теги публикации: Одесса, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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