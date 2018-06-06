Суд Одессы отказался снимать арест с лагеря "Виктория"

Департамент образования и науки горсовета Одессы просил о снятии ареста с части детского лагеря "Виктория"
Киевский районный суд Одессы отклонил ходатайство департамента образования и науки горсовета Одессы о снятии ареста с части детского лагеря "Виктория". Об этом сообщает местное издание "Думская".
Как сообщается, вчера, 5 июня 2018 года, в ходе заседания суд решил не снимать арест с лагеря.
Отмечается, что департамент просил снять арест только с "каменных" корпусов лагеря для выполнения предписания Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, ранее сообщалось, что Киевский районный суд Одессы в мае отказал в отводе председательствующего судьи в уголовном производстве по обвинению директора детского лагеря "Виктория".