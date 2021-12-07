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Суд Одессы начал слушания из-за долгов ОНмедУ за электроэнергию на 600 тысяч гривен

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Одесса, Вторник 07 декабря 2021 09:51
Суд Одессы начал слушания из-за долгов ОНмедУ за электроэнергию на 600 тысяч гривен Фото: суд Одессы начал слушания из-за долгов ОНмедУ (onmedu.edu.ua)
Автор: Артем Горовенко

6 декабря Хозяйственный суд Одесской области начал рассмотрение дела №916/3353/21 против ОНмедУ по долгу за энергоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

ООО "Одесская областная энергоснабжающая компания" требует взыскать c Одесского национального медицинского университета почти 600 тыс. грн.

Как известно, университет уже не первый раз оказывается перед угрозой остановки работы.

В частности, ранее Одесский окружной административный суд уже выносил решение полностью остановить эксплуатацию объектов и отключить их от источников электроснабжения. Сделать это должны были до полного устранения нарушений требований законодательства в сфере пожарной, техногенной безопасности и в сфере гражданской защиты.

Ни один из объектов ОНМедУ не остановил эксплуатацию, недостатки не были устранены. А руководство учебного заведения продолжило игнорировать правила пожарной безопасности, что привело к сильном пожару.

Ночью 6 июня загорелось общежитие Одесского национального медицинского университета. Из здания эвакуировали всех студентов, один из них получил ожоги средней тяжести. Масштабный пожар тушили почти 60 спасателей и 11 единиц пожарной техники.

Событию предшествовали многочисленные проверки и суды. По их результатам вынесены предписания об устранении почти 1000 нарушений.

ПО данным местных изданий, редактор университета Валерий Запорожан до сих пор не исправил ситуацию и не выполнил предписания ГУ ГСЧС, таким образом заведение снова под угрозой пожара и закрытия.

О бездействии в сфере техногенной безопасности свидетельствует и анализ системы государственных закупок "Прозоро" - с января 2021 года, когда к исполнению обязанностей ректора уже приступил Запорожан, ОНМедУ почти не заключал договора, касающиеся обеспечения пожарной безопасности в университете.

Однако, несмотря на эти факты руководства университета и в частности ректора ОНМедУ Запорожана, правоохранительные органы и профильные министерства игнорируют ситуацию и не принимают никаких мер, чтобы исправить положение и привлечь виновников к ответственности.

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