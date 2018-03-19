Суд в очередной раз перенес заседание по Крысину

Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство Юрия Крысина и перенес заседание на 2 апреля. Об этом объявил судья в зале Апелляционного суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд, посоветовавшись на месте, постановил ходатайство Крысина удовлетворить и вручить ему на месте копию решения. Для того, чтобы он смог заключить соглашение с адвокатом о защите его интересов. Дата следующего судебного заседания 2 апреля 2018 года 14:00. Крысин, до этого времени Вы должны заключить соглашение с защитником", - сказал судья.

Раньше Крысин сообщил, почему не явился на заседание 1 марта. По его словам, ему не пришло оповещение о заседании.

До этого речь шла о невозможности явки в суд из-за болезни.

Прокуроры утверждают, что у Крысина было достаточно времени для изучения материалов и подготовки.

Напомним, сегодня, 19 марта, Апелляционный суд Киева должен был рассмотреть апелляцию на приговор обвиняемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину.