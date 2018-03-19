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Суд вкотре переніс засідання по Крисіну

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 15:12
Фото: Юрій Крисін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Юрій Крисін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крисін повідомив, чому не з'явився на засідання 1 березня

Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання Юрія Крисіна і переніс засідання на 2 квітня. Про це оголосив суддя у залі Апеляційного суду, передає кореспондент РБК-Україна

"Суд, порадившись на місці, постановив клопотання Крисіна задовольнити і вручити йому на місці копію рішення. Для того, щоб він зміг укласти угоду із адвокатом про захист його інтересів. Дата наступного судового засідання 2 квітня 2018 року 14:00. Крисін, до цього часу Ви повинні укласти угоду із захисником", - сказав суддя.

Так, раніше Крисін повідомив, чому не з'явився на засідання 1 березня. За його словами, йому не прийшло сповіщення про засідання.

До цього йшлося про неможливість явки в суд через хворобу.

Прокурори стверджують, що у Крисіна було достатньо часу для вивчення матеріалів та підготовки.

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, Апеляційний суд Києва мав розглянути апеляцію на вирок обвинуваченому у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрію Крисіну.

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Теги: Апелляционный суд Киева, заседание суда, Вбивство
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