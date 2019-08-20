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Суд зобов'язав прокуратуру закрити справу проти міністра часів Януковича

Новини » Політика    20.08.2019 - 15:52
Суд зобов'язав прокуратуру закрити справу проти міністра часів Януковича
Фото: Раїса Богатирьова (прес-служба МОЗ)

Справу проти Богатирьової закриють у найкоротші терміни

Голосіївський суд зобов’язав прокурора прокуратури Києва прийняти рішення про закриття кримінального провадження проти колишнього міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової. Про це йдеться в рішенні суду від 14 серпня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як зазначається в ухвалі суду, прокуратура повинна закрити кримінальне провадження "у найкоротший строк".

Суд дійшов висновку, що у справі закінчився строк досудового розслідування і подальші слідчі дії неможливі.

Загальний строк досудового розслідування не може перевищувати 12-ти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, кримінальну справу проти екс-міністра Раїси Богатирьової було порушено 19 червня 2014 року. Генеральна прокуратура звинуватило Богатирьову до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

За даними Головного слідчого управління Генпрокуратури, мова йде про розтрату 63,5 млн грн при здійсненні протягом 2011-2013 рр. закупівлі імунобіологічних препаратів, лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання за значно завищеними цінами, а також коштів у сумі 279 млн грн, які були використані в першій половині 2013 р. на закупівлю інсулінів "Індар" в ЗАТ "З виробництва інсулінів "Індар".

Як повідомляло РБК-Україна, суд повернув у державну власність земельну ділянку сина колишнього міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової.

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Новини України Раїса БогатирьоваМінстерство охорони здоров'я УкраїниСуд
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