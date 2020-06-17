Суд обязал полицию открыть дело по заявлению брата Ермака

Шевченковский районный суд Киева обязал полицию открыть дело по заявлению брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса – на адвоката Маси-Мустафа Найема.

Об этом Денис Ермак сообщил на своей странице в Facebook.

Речь идет о ст. 383 Уголовного кодекса - заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления.

"Речь все о той же истории – якобы я получал какие-то деньги и передавал их брату Андрею за назначение каких-то людей на какие-то должности. Мне очевидно, что весь этот шум имеет только одну конкретную цель - атака и давление на брата. Но если вы сказали А, говорите и Б. Предоставьте доказательства или отвечайте по закону за ложь", - написал Ермак.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что так называемые скандальные "пленки Ермака", на которых брат главы Офиса президента якобы договаривается о назначении на топ-должности за деньги, были шантажом президента и Офиса.

Напомним, в начале апреля нардеп Гео Лерос опубликовал записи, где Денис Ермак якобы обсуждает взятки за назначения на высокие должности. Сам Денис Ермак отрицает, что брал деньги.

Правоохранительные органы открыли несколько уголовных дел, в том числе на нардепа Лероса.

Ранее сообщалось, что САП переквалифицировала дело о "пленках Ермака" на "мошенничество" и передала в Национальную полицию.