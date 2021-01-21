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Суд обязал ОПЗ выплатить более 1 млн грн судебных издержек

Автор: РБК-Украина

Одесский припортовый завод, который в декабре 2020 года проиграл суд компании "Энергетический эквивалент", выплатит 1,1 миллиона грн судебных издержек.

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Соответствующий приказ о взыскании этой суммы выдал Хозяйственный суд города Киева, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

Как известно, спор на 110 миллионов грн возник между сторонами из договора на поставку и переработку давальческого сырья (природного газа), заключенного еще в 2019 году, который не был выполнен.

При этом стороны возлагали вину за невыполнение договора друг на друга, а ОПЗ отказывался подписать с "Энергетическим эквивалентом" продление срока исполнения обязательств по спорному договору.

Напомним, в июле 2020 года Верховный суд признал правоту компании "Энергетический эквивалент" в споре с ОПЗ о продлении на 4 месяца срока договора на поставку давальческого сырья на условиях договора 2019 года.

Также РБК-Украина писало, что НАБУ расследует уголовное дело в отношении должностных лиц Фонда государственного имущества Украины и членов наблюдательного совета ОПЗ по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением) по давальческой схеме по монопольной поставке газа компанией "Агро Газ Трейдинг" на Одесский припортовый завод.

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