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Кабмин назначил главу Госгеонедр

Новости » Политика    28.03.2019 - 20:10
Кабмин назначил главу Госгеонедр
Фото: Олег Кирилюк (facebook.com/Олег Кирилюк)

Олег Кирилюк назначен главой Государственной службы геологии и недр Украины

Кабинет министров Украины на заседании назначил Олега Кирилюка председателем Государственной службы геологии и недр Украины, сроком на пять лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как указано в соответствующем распоряжение Кабинета министров Украины №180-р от 27 марта 2019 года, назначить Кирилюка Олега Васильевича председателем Государственной службы геологии и недр Украины с испытательным сроком. 

"Назначить Кирилюка Олега Васильевича председателем Государственной службы геологии и недр Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей, сроком на пять лет, с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на три месяца", - сказано в распоряжении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Петр Порошенко назначил нового руководителя Службы внешней разведки Украины. Им стал Андрей Алексеенко.

Также 21 марта президент Петр Порошенко назначил председателем Дарницкой районной горадминистрации Киева советника столичного мєра - Сергея Леваду.

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