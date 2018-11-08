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Суд зобов'язав ще два міста Німеччини обмежити рух дизельних авто

Новини » Політика    08.11.2018 - 20:33
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Позивачем виступала екологічна організація Deutsche Umwelthilfe, яка веде аналогічні позови майже в 30 містах Німеччини

Кельн і Бонн з наступного року зобов'язали ввести масштабну заборону на використання дизельних автомобілів старих моделей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

З квітня 2019 року Кельн повинен заборонити у встановлених "зелених зонах" рух дизельних авто з екологічним стандартом Євро-4, а з вересня 2019 - зі стандартом Євро-5.

Таке рішення виніс адміністративний суд Кельна в четвер 8 листопада. У сусідньому Бонні з квітня 2019 року для дизельних автомобілів старих моделей повинні бути закриті дві дороги з високою інтенсивністю руху.

Обидва рішення суду можуть бути оскаржені. Позивачем виступала екологічна організація Deutsche Umwelthilfe, яка веде аналогічні позови майже в 30 містах Німеччини.

Нагадаємо, в травні 2017 року в Німеччині почали розслідування відносно голови правління німецького автомобільного концерну Volkswagen (VW) Маттіаса Мюллера у справі про "дизельний скандал". Слідство має намір з'ясувати, чи достатньо рано керівники поінформували інвесторів про заяви американського регулятора з приводу порушень з вихлопними газами. Керівників VW підозрюють у маніпуляціях інформацією щодо акцій Porsche SE.

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