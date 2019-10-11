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Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко

Новости » Политика    11.10.2019 - 22:14
Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко
Фото: Андрей Портнов (portnov.com.ua)

Речь идет о распространении конфиденциальной информации

Шевченковский суд г. Киева принял постановление, обязывающее следователей провести допросы Андрея Портнова и Директора ГБР Романа Трубу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог адвоката Петра Порошенко Игоря Голованя.

Как отмечается, допрос будет проводиться в рамках расследования в уголовном производстве N42019000000001893 по фактам осуществления следователями ГБР незаконного сбора, использования и распространения конфиденциальной информации о личности, а также получения с целью разглашения сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну.

Также постановление предусматривает проведение компьютерной-технической экспертизы определенных публикаций телеграмм на канале "PORTNOV".

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