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Суд зобов’язав допитати Портнова і Трубу, - адвокат Порошенка

Новини » Політика    11.10.2019 - 22:14
Суд зобов’язав допитати Портнова і Трубу, - адвокат Порошенка
Фото: Андрій Портнов (portnov.com.ua)

Мова йде про поширення конфіденційної інформації

Шевченківський суд м Києва прийняв ухвалу, яка зобов‘язує слідчих провести допити Андрія Портнова і Директора ДБР Романа Трубу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог адвоката Петра Порошенка Ігоря Голованя.

Як зазначається, допит проводитиметься в рамках розслідування у кримінальному провадженні N42019000000001893 за фактами здійснення слідчими ДБР незаконного збирання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу, а також отримання з метою розголошення відомостей, що складають комерційну та банківську таємницю.

Також ухвала передбачає проведення комп'ютерно-технічної експертизи певних публікацій на телеграм каналі "PORTNOV".

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