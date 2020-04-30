Суд обязал бизнесмена Барщовского погасить долги

Франковский районный суд Львова удовлетворил иск ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" к Тарасу Барщовскому, при участии третьего лица - ООО "Яблуневый дар" о взыскании задолженности. Об этом говорится в решении суда, передает РБК-Украина.

В решении суда также отмечается, что иск удовлетворен частично.

Согласно решению суда, с Тараса Барщовского должна быть взыскана задолженность по кредитному договору в размере 831 770 732 грн 99 коп., из которых 279 631 673 грн 88 коп. - задолженность по кредиту, 3 565 530 грн 16 коп. задолженность по процентам, 6 412 299 грн 82 коп. пеня за несвоевременный возврат кредита, 966 391 грн 65 коп. пеня за несвоевременный возврат процентов, 541 194 837 грн 48 коп. штраф.

Кроме того, суд постановил взыскать с Барщовского оплаченный истцом судебный сбор в размере 13 895 грн 60 коп. в пользу ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста", а также судебный сбор в пользу государства в размере 3 654 грн.

В удовлетворении встречного иска Тараса Барщовского к ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста", с участием третьего лица ООО "Яблуневый дар" суд принял решение отказать.

Кроме того, решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения, а в случае откладывания составления полного решения суда, указанный срок исчисляется со дня составления полного судебного решения.

Решение суда вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не будет подана.

Напомним, ранее украинский бизнесмен Тарас Барщовский попал в скандал в Польше, где связанная с ним компания была оштрафована на 2 млн евро.