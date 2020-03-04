ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На T.B. Fruit миллионера Барщовского наложен штраф в Польше

Новости » Финансы     04.03.2020 - 13:41
На T.B. Fruit миллионера Барщовского наложен штраф в Польше
Иллюстративное фото (tbfruit.com)

На польское подразделение украинской T.B. Fruit наложен штраф

На польское подразделение украинской T.B. Fruit наложен штраф за "нечестное использование контрактного преимущества". Об этом говорится в статье польского издания wprost.pl.

Как сообщает издание, ранее все организации избегали наказания и меняли свои практики после предупреждений Администрации защиты конкуренции и потребителей. Однако T.B. Fruit Polska игнорировала все предписания и в итоге компанию обязали выплатить около 2 млн евро, что составляет 3% прошлогоднего оборота компании.

Причина штрафа: критическое нарушение сроков оплаты за поставки фруктов польским фермерам. Платежи задерживались от трех месяцев до года, хотя контрактом был предусмотрен всего один месяц.

Напомним, в Украине T.B. Fruit, которая принадлежит Тарасу Барщовскому (в 2019 году был на 60 позиции в списке журнала "Новое время" с активами $105 млн), также находится в центре внимания из-за невыплаченных долгов по кредитам.

Сообщалось, что в 2011-2013 гг. компании Тараса Барщовского "Яблуневый дар" и "Танк Транс" взяли кредит в сумме нескольких миллионов евро в "Дельта банке". В 2015 году банк был признан неплатежеспособным, а его имущество арестовано. Вместе с тем, по состоянию на 2018 год задолженность "Яблуневый дар" и "Танк Транс" государству составляла 6,19 млрд грн – сюда входит как сам долг по кредиту, так и проценты. После неудачных попыток вернуть деньги налогоплательщикам, долги были проданы на аукционе Финансовой компании "Инвестохиллс Веста".

Как писало РБК-Украина, по словам самого Барщовского, на сегодня к компании Т.В. Fruit нет никаких юридических претензий со стороны "Дельта банка" и Фонда гарантирования вкладов.

В T.B. Fruit опровергли информацию о потере части активов Экс-президенты Польши призвали правительство облегчить жизнь украинским заробитчанам
Новости Украины ПольшаT.B.FruitТарас Барщовский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь