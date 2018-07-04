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Суд объявил экс-президента Эквадора в международный розыск

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 03:54
Фото: суд в Эквадоре (twitter.com/CorteNacional)
Фото: суд в Эквадоре (twitter.com/CorteNacional)

Рафаэль Корреа считает обвинения против себя преследованием по политическим мотивам

В Эквадоре суд вынес постановление об аресте экс-президента страны Рафаэля Корреа, обвиняемого в причастности к похищению депутата, он будет объявлен в розыск по линии Интерпола. Об этом сообщило издание El Comercio.

По версии следствия, экс-глава Эквадора, который сейчас проживает в Бельгии, причастен к похищению депутата Фернандо Бальды в 2012 году.

Прокуратура попросила суд о превентивном задержании Корреа.

Как отмечает издание, Корреа лично не появлялся на слушаниях по делу, а на вопросы следователей отвечал по видеосвязи.

Свою причастность к похищению бывший президент отвергает, называя обвинение преследованием по политическим мотивам.

Напомним, весной 2017 года в Эквадоре начались протесты после победы на выборах президента кандидата от действующей власти, экс-вице-президента страны Ленина Морено. Действующий на тот момент президент страны Рафаэль Корреа поддержал победу Морено.

 

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Теги публикации: Интерпол, Эквадор, Президент  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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